Ladri in azione alla Madonnina. Telecamere al setaccio

Colpita Madonnina

Ancora ladri in azione nella notte di Cesenatico. Dopo aver colpito a Sala e a Cannucceto (a questo link il servizio), questa volta nel mirino è finito il quartiere di Madonnina Santa Teresa.

Con il favore del buio è stata colpita via Ticino. Non pare siano risuonati allarmi a rompere il silenzio della notte e ad allarmare i vicini. Quando è stato scoperto il passaggio dei ladri sono stati chiamati i carabinieri che indagano sull’accaduto.