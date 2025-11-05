Ladri in azione alla Madonnina. Telecamere al setaccio

Colpita Madonnina
Ancora ladri in azione nella notte di Cesenatico. Dopo aver colpito a Sala e a Cannucceto (a questo link il servizio), questa volta nel mirino è finito il quartiere di Madonnina Santa Teresa.
Con il favore del buio è stata colpita via Ticino. Non pare siano risuonati allarmi a rompere il silenzio della notte e ad allarmare i vicini. Quando è stato scoperto il passaggio dei ladri sono stati chiamati i carabinieri che indagano sull’accaduto.
In cerca delle immagini delle telecamere
I militari dell’Arma hanno puntato le proprie attenzioni sulle telecamere di video sorveglianza anche delle case vicine a quella colpita per identificare dettagli utili alle indagini.