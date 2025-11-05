 Skip to main content
Notizie

Ladri in azione alla Madonnina. Telecamere al setaccio

Alessandro Mazza5 Novembre 2025
carabinieri

Colpita Madonnina

Ancora ladri in azione nella notte di Cesenatico. Dopo aver colpito a Sala e a Cannucceto (a questo link il servizio), questa volta nel mirino è finito il quartiere di Madonnina Santa Teresa.

Con il favore del buio è stata colpita via Ticino. Non pare siano risuonati allarmi a rompere il silenzio della notte e ad allarmare i vicini. Quando è stato scoperto il passaggio dei ladri sono stati chiamati i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

In cerca delle immagini delle telecamere

I militari dell’Arma hanno puntato le proprie attenzioni sulle telecamere di video sorveglianza anche delle case vicine a quella colpita per identificare dettagli utili alle indagini.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share