Ponte del Gatto, affidati i lavori

Il progetto

Nel dicembre del 2024 è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica realizzato da Binini Partners, realtà di grande prestigio che arriva da Reggio-Emilia e che a Cesenatico in passato aveva già realizzato il progetto delle Porte Vinciane, Piazza Spose dei Marinai e la passeggiata del Porto Canale. Il completamento di questo primo passo ha permesso di aprire la conferenza dei servizi appena conclusa.

La soluzione scelta è stata quella di creare due sbalzi pedonali asimmetrici – la “balconata” affaccia solo sul Porto Canale – con la suddivisione stradale verso monte che prevede una ciclabile a doppio senso. In questo modo la struttura progettata sarà solida ma allo stesso tempo snella e di pregio anche dal punto di vista estetico. L’esigenza è quella di alzare le quote di appoggio per portarle completamente fuori dall’escursione di alta marea del canale.

Ovviamente, lo studio Binini ha tenuto conto dell’ubicazione e della storicità del ponte per la scelta degli aspetti architettonici di finitura e dettaglio cercando di conferire al canale una quinta scenografica di chiusura del porto. Vista la peculiarità del ponte e della sua collocazione, la fase preliminare di progettazione ha già comportato il coinvolgimento della competente Soprintendenza. Dopo l’esecuzione di indagini archeologiche è stato ottenuto il nulla osta alla completa demolizione del manufatto. La proposta prevede una leggera “monta” che riprende la forma del vecchio ponte in pietra con gli archi sottostanti.