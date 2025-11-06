Furti insoliti nel quartiere Madonnina. Detersivi e gamberoni argentini

Furti Insoliti in Via Ticino (Quartiere Madonnina)

Emergono nuovi e sfiziosi dettagli in merito ai furti avvenuti due notti fa in Via Ticino, nel quartiere Madonnina (a questo link l’articolo precedente).

La banda di ladri hanno fatto visita a ben tre abitazioni. Ma l’aspetto più rilevante della vicenda risiede nell’incredibile bottino, che suggerisce fortemente la tipologia di malviventi entrati in azione.

Lo strano bottino… senza passare dalla cassa

In una delle case, i ladri sono penetrati in un garage e hanno asportato esclusivamente 4 contenitori di detersivi. Poi hanno proseguito lo shopping nella seconda abitazione dove, a essere presa di mira, è stato un garage esterno contenente un congelatore. I malviventi lo hanno aperto, sottraendo un singolare pacco di gamberoni argentini.

Così “addobbati”, come tre persone a fare la spesa senza lista e senza voler pagare, i ladri si sono diretti verso la terza abitazione. Qui, hanno aperto l’auto del proprietario di casa, forse con l’intenzione di rubarla. Sorprendentemente, però, all’interno del veicolo hanno abbandonato sia i detersivi che i gamberoni. Forse sono stati messi in fuga?