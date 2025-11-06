Larve nella pasta di 2 scuole di Cesenatico. “Prodotti ritirati”

Lotto della pasta individuato e ritirato

“In seguito – ha dichiarato il comune – alle verifiche effettuate con il personale di cucina, i referenti delle imprese impegnate nello sporzionamento e i fornitori delle derrate alimentari, è stato prontamente attivato il protocollo HACCP. È stato così individuato e ritirato da tutti i centri di produzione comunali il lotto di pasta oggetto della contaminazione di alcune larve, non nocive per la salute come già indicato dai tecnici”.

Procedura di pulizia straordinaria

“Si sta procedendo – rassicurano – a una pulizia straordinaria su tutti i centri di produzione e somministrazione in cui il lotto era presente in modo da sanificare superfici di lavoro, aree di deposito e utensili”.