Mensa shock: “Un bambino ne ha mangiati più piatti”. Genitori indignati

Le testimonianze dei genitori

“I miei figli – racconta una mamma – frequentano la scuola di Villamarina. Ieri, pensavo che mia figlia scherzasse quando mi ha raccontato di aver trovato delle larve nel brodo. Ho provato a sminuire dicendo che erano i filamenti del formaggio, ma lei era convinta. Mi ha detto che un bambino ne ha mangiati più piatti prima di accorgersene. Nel piatto di mio figlio erano presenti e lui non l’ha mangiato, ma l’hanno rifilato a un altro alunno”.

“Alla fine – conclude la mamma – si paga un servizio anche a caro prezzo fidandoci del personale che dà da mangiare a dei bambini. Queste “paraculate” non devono esistere soprattutto se ci sono dei bambini di mezzo”.

La testimonianza della mamma non è l’unica ma è in buona compagnia. “Io posso portare la testimonianza – ha commentato un’altra – di tutta la classe di mia figlia e di altre classi comprese le insegnanti”. Quello che viene descritto pare una problematica non circoscritta a una classe sola.