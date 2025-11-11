De Pascale, “L’eccessiva mobilità sanitaria non è un valore nè per il sud nè per il nord”

Emilia Romagna: prima Regione italiana per mobilità sanitaria del Paese
Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, prosegue nella rappresentazione della situazione sanitaria regionale, al collasso per i troppi pazienti fuori regione.
Attraverso un video pubblicato sul suo profilo social, infatti, dichiara: “L’Emilia Romagna è la prima Regione italiana per mobilità sanitaria dal resto del paese, abbiamo superato anche la Lombardia che ha il doppio dei nostri abitanti. Questo dimostra ancora una volta la forza e l’attrattività del nostro sistema sanitario. Ci sono però dei dati che non possiamo ignorare: per le prestazioni erogate a cittadini di altre regioni, lo Stato rimborsa meno di quanto spendiamo. Significa che quasi 12 milioni di euro vengono dal nostro bilancio regionale”.
Prosegue: “A questo si aggiunge un ben più grave limite materiale: non esistono medici specialisti, infermieri, personale sanitario e operatori socio-sanitari infiniti. Se la domanda cresce senza equilibrio, anche per prestazioni di medio-bassa complessità, si rischia di mettere sotto pressione gli ospedali e di indebolire la medicina territoriale, di prossimità” .
E conclude: “Per continuare a garantire cure di qualità a tutte e tutti, ovunque vivano, servono tariffari corretti, personale adeguato e una sanità di prossimità forte in ogni Regione. La risposta è lavorare insieme, cogovernare questo processo con le altre Regioni, sostenendole nel rafforzare i servizi che oggi mancano. L’eccessiva mobilità sanitaria non rappresenta un valore nè per i cittadini del su, nè per quelli del nord”.