De Pascale, “L’eccessiva mobilità sanitaria non è un valore nè per il sud nè per il nord”

Emilia Romagna: prima Regione italiana per mobilità sanitaria del Paese

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, prosegue nella rappresentazione della situazione sanitaria regionale, al collasso per i troppi pazienti fuori regione.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo social, infatti, dichiara: “L’Emilia Romagna è la prima Regione italiana per mobilità sanitaria dal resto del paese, abbiamo superato anche la Lombardia che ha il doppio dei nostri abitanti. Questo dimostra ancora una volta la forza e l’attrattività del nostro sistema sanitario. Ci sono però dei dati che non possiamo ignorare: per le prestazioni erogate a cittadini di altre regioni, lo Stato rimborsa meno di quanto spendiamo. Significa che quasi 12 milioni di euro vengono dal nostro bilancio regionale”.