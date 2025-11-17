 Skip to main content
Notizie

“Via scolastica”, sperimentazione fino al 31 dicembre

Giulia Zannetti17 Novembre 2025
via scolastica

La “via scolastica”, inaugurata oggi per l’accesso e l’uscita dalla scuola di via Torino è in via sperimentale.

A comunicarlo è lo stesso sindaco Matteo Gozzoli attraverso un post social: “Da oggi è stata introdotta una “via scolastica” per su via Sassari e via Sozzi per uamentare comfort e sicurezza di alunni, genitori e personale scolastico che accederanno alla scuola di via Torino” – comincia così.

“Il provvedimento andrà avanti in via sperimentale fino al 31 dicembre, e poi ne valuteremo impatto ed efficacia insieme alla Polizia Locale e alla dirigente scolastica” – prosegue e conclude.

