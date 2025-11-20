 Skip to main content
Vongolari di frodo in azione a Gatteo Mare: nuove segnalazioni anche a Valverde

Anna Budini20 Novembre 2025
Predatori di vongole

Negli ultimi giorni sono arrivate nuove segnalazioni riguardo alla presenza di vongolari di frodo lungo il litorale di Gatteo Mare. In particolare, alcuni testimoni riferiscono di averli visti proprio davanti al Bagno Paganelli.

Non si tratta di un episodio isolato: qualche sera fa, gli stessi movimenti sospetti erano stati notati tra la zona Agip e Valverde, sempre lungo la costa. Le imbarcazioni, secondo chi le ha osservate, si muovevano con luci ridotte e con manovre rapide, tipiche delle attività di raccolta illegale.

La pesca di frodo delle vongole rappresenta un problema ricorrente per l’ambiente marino e per l’economia locale: sottrae risorse ai pescatori regolari, mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema e alimenta un mercato illegale che spesso sfugge a ogni tipo di controllo sanitario.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

