Vongolari di frodo in azione a Gatteo Mare: nuove segnalazioni anche a Valverde

Negli ultimi giorni sono arrivate nuove segnalazioni riguardo alla presenza di vongolari di frodo lungo il litorale di Gatteo Mare. In particolare, alcuni testimoni riferiscono di averli visti proprio davanti al Bagno Paganelli.

Non si tratta di un episodio isolato: qualche sera fa, gli stessi movimenti sospetti erano stati notati tra la zona Agip e Valverde, sempre lungo la costa. Le imbarcazioni, secondo chi le ha osservate, si muovevano con luci ridotte e con manovre rapide, tipiche delle attività di raccolta illegale.