Notizie

Lavori anti-alluvione sul Pisciatello

Anna Budini21 Novembre 2025
La regione Emilia-Romagna sta costruendo un nuovo muro per mettere in sicurezza il torrente Pisciatello nella zona di Sala. Infatti da qualche giorno ha preso il via il cantiere e l’intervento – finanziato con 800mila euro – si concluderà a gennaio 2026.
“I lavori si sviluppano a valle di via Campone Sala fino alla SS16 Adriatica e consistono principalmente nella realizzazione di un nuovo tratto di muro in calcestruzzo armato in sinistra idraulica e nella messa in quota dell’argine destro, in modo da garantire un maggiore livello di sicurezza. Completano l’intervento il risezionamento dell’alveo e la riprofilatura delle scarpate, delle golene e il relativo abbassamento per ripristinare la funzionalità idraulica e aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua”, spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

