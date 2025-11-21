Lavori anti-alluvione sul Pisciatello

“I lavori si sviluppano a valle di via Campone Sala fino alla SS16 Adriatica e consistono principalmente nella realizzazione di un nuovo tratto di muro in calcestruzzo armato in sinistra idraulica e nella messa in quota dell’argine destro, in modo da garantire un maggiore livello di sicurezza. Completano l’intervento il risezionamento dell’alveo e la riprofilatura delle scarpate, delle golene e il relativo abbassamento per ripristinare la funzionalità idraulica e aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua”, spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.