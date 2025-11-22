A Cesenatico sorge Sgabox, il primo centro deposito della costa

A realizzare l’impresa è la famiglia dell’imprenditore Andrea Battistini, attraverso un accordo pubblico e privato con il Comune di Cesenatico.

Nel progetto di Battistini, la famiglia riveste un ruolo cruciale, in linea con una tradizione consolidata. In passato, l’imprenditore romagnolo ha lavorato con i genitori e per decenni ha gestito tre hotel, il parco acquatico Atlantica e la prima sala bingo in Romagna insieme alla moglie Antonella Sacchini. Oggi, in questa nuova impresa, Andrea Battistini ha coinvolto i tre figli, Alessandra, Alfonso e Agnese, ai quali delegherà la gestione operativa, la commercializzazione, i rapporti con la clientela, la contabilità e la manutenzione aziendale.

Avete presente i classici depositi “all’americana” dove ci sono box chiusi con i lucchetti? Bene, scordateveli, perché in Sgabox non ci sarà nemmeno un lucchetto e non c’è neppure una serratura. Tutto il self storage è tenuto sotto controllo da una moderna tecnologia innovativa, all’avanguardia ed informatizzata, dove tutti gli accessi sono regolati da un sofisticato sistema, che consente soltanto ai clienti accreditati di accedere al cancello ed alle porte, con dei badge o delle applicazioni da smartphone, forniti esclusivamente dai titolari del self storage. Ogni singolo box ha un sistema di allarme dedicato ed è presente un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che monitora tutti gli ambienti esterni ai box. La sicurezza è alla base del progetto, tant’è che lo slogan di Sbagox è “teniamo al sicuro ciò che conta per te”.