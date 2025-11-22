A Cesenatico sorge Sgabox, il primo centro deposito della costa

A Cesenatico sorge il primo grande centro deposito della costa di Forlì-Cesena. Come anticipato su queste pagine, si sta costruendo in viale Litorale Marina, a fianco di Atlantica Bingo, su una superficie di 3.500 metri quadrati, dove c’è una grande struttura in fase di realizzazione e tanti parcheggi disponibili per i clienti.
Sgabox è il nome scelto per questo primo self storage, dedicato ai depositi temporanei di beni mobili per privati e aziende. Il nome è già un indice di identità, perché reinterpreta il termine romagnolo “sgaboz” in chiave moderna, con l’obiettivo di offrire spazi flessibili e sicuri.
Al piano terra ci saranno oltre 220 box di varie dimensioni, dai piccoli di appena un metro quadrato per custodire oggetti di piccole dimensioni, sino ai box più grandi di 25 metri quadrati. Al primo piano ci sono 20 box auto sempre all’interno della struttura, mentre al secondo piano ci sono 8 uffici arredati di varie dimensioni, spazi per il coworking ed una sala per meeting e corsi aziendali, che si possono affittare con varie formule. Nell’area ci sono anche posti auto esterni in smart parking, sempre da affittare.
A realizzare l’impresa è la famiglia dell’imprenditore Andrea Battistini, attraverso un accordo pubblico e privato con il Comune di Cesenatico.
Nel progetto di Battistini, la famiglia riveste un ruolo cruciale, in linea con una tradizione consolidata. In passato, l’imprenditore romagnolo ha lavorato con i genitori e per decenni ha gestito tre hotel, il parco acquatico Atlantica e la prima sala bingo in Romagna insieme alla moglie Antonella Sacchini. Oggi, in questa nuova impresa, Andrea Battistini ha coinvolto i tre figli, Alessandra, Alfonso e Agnese, ai quali delegherà la gestione operativa, la commercializzazione, i rapporti con la clientela, la contabilità e la manutenzione aziendale.
Avete presente i classici depositi “all’americana” dove ci sono box chiusi con i lucchetti? Bene, scordateveli, perché in Sgabox non ci sarà nemmeno un lucchetto e non c’è neppure una serratura. Tutto il self storage è tenuto sotto controllo da una moderna tecnologia innovativa, all’avanguardia ed informatizzata, dove tutti gli accessi sono regolati da un sofisticato sistema, che consente soltanto ai clienti accreditati di accedere al cancello ed alle porte, con dei badge o delle applicazioni da smartphone, forniti esclusivamente dai titolari del self storage. Ogni singolo box ha un sistema di allarme dedicato ed è presente un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che monitora tutti gli ambienti esterni ai box. La sicurezza è alla base del progetto, tant’è che lo slogan di Sbagox è “teniamo al sicuro ciò che conta per te”.
Saranno a disposizione carrelli e transpallet per movimentare la merce, i clienti potranno acquistare tutto l’occorrente per imballare i propri beni e gli uffici di presidio gestiranno a richiesta anche il servizio spedizioni, che consente di spedire e ricevere beni direttamente attraverso il self storage.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero essere ultimati entro aprile, poi seguiranno i tempi necessari per i collaudi e le rifiniture, con l’inaugurazione prevista nel mese di giugno.
Le informazioni sono già disponibili sul sito internet e chi vuole può mettersi in contatto scrivendo una mail a info@sgabox.it, per prendere sin d’ora un appuntamento direttamente con i titolari a partire da inizio 2026.