Bloccato all’ingresso dell’NGR: la replica del titolare

Anna Budini27 Novembre 2025
Energy

Accuse rimandate al mittente dal titolare dell’NGR di Cesenatico sul caso di un giovane italiano di origine etiope che sarebbe stato respinto all’ingresso della discoteca con la frase: “Qui gli stranieri non entrano”.

“Nel locale erano presenti decine di ragazzi e ragazze stranieri. Per questo, trovo molto strano che l’addetto non abbia fatto entrare il giovane perchè straniero. A breve, avrò un incontro con l’agenzia che gestisce il servizio di controllo accessi per chiedere chiarimenti in merito”.

Certo, “la selezione all’ingresso è una prassi per tutelare i nostri ospiti. L’agenzia, che opera in molti locali della zona, sia nella nostra provincia che nel riminese e nel ravennate, è in grado di riconoscere chi potrebbe creare problemi, chi è in stato alterato o chi indossa un abbigliamento non consono. Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire un ambiente sicuro ai ragazzi, ed è normale che ci sia un filtro all’entrata. Se in questo caso specifico l’addetto ha commesso un errore, me ne dispiaccio. Mi affido a professionisti proprio per assicurare il miglior livello di sicurezza possibile”.

Anna Budini

