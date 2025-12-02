Al via i lavori al Ponte del Gatto: tutti i dettagli

Una serata aperta al pubblico al Museo della Marineria sul rifacimento del Ponte del Gatto e relative modifiche alla viabilità.
Date e tempi
Un’opera complicata, che vedrà l’avvio dei lavori il prossimo 7 gennaio, per un investimento di 2 milioni e 200mila euro. Opera finanziata interamente da risorse del Comune di Cesenatico.
La durata dei lavori impiegherà circa 10 mesi, per vedere la conclusione del cantiere nell’autunno 2026.
Per tutta la durata dei lavori una parte di via Cecchini, lato Levante, sarà interdetta; inoltre una parte del parcheggio del piazzale della Rocca sarà interdetta per il carico e scarico dei materiali. A valle del ponte la banchina di Levante e Ponete sarà chiusa, sarà però presente un percorso pedonale accessibile.
I lavori
La prima lavorazione sarà l’installazione di palancole per prosciugare una parte del canale. Quindi si continuerà con la demolizione del ponte e successivamente verrano installate le fondazioni con pali in cemento armato profondi 20 metri, mentre le travi saranno in acciaio. Queste ultime saranno assemblate in loco. Quindi i lavori finiranno son la posa del legno e l’asfaltatura.
A ponte ultimato la viabilità tornerà a doppio senso di marcia, con uno spazio ciclopedonale.
La viabilità
Da Ponente, per raggiungere il centro, si potrà percorrere via Saffi e via Mazzini, mentre da Levante per arrivare a Ponente si percorrerà via Cecchini (che diventerà a senso unico di marcia) oppure la Statale Adriatica. In concomitanza di lavori specifici, la viabilità potrà subire ulteriori modifiche.
Il ponte sarà transitabile per i pedoni, mentre per le auto il passaggio sarà in direzione Ponente, eccetto lavorazioni particolari che potranno precludere il transito.
Per le aree parcheggio saranno pochi i posti che verranno sottratti.
In concomitanza di manifestazioni ed eventi le strade verranno lasciate aperte per quanto possibile.
Gli orari
L’amministrazione darà la possibilità alla ditta di lavorare dalle 7 alle 19, per rispettare le tempistiche dei 10 mesi di cantiere.
Rumore e vibrazioni saranno da tenere in considerazione, soprattutto nei primi mesi dei lavori.
Servizi pubblici
I pullman e i servizi pubblici in genere non dovranno subire variazioni.