Al via i lavori al Ponte del Gatto: tutti i dettagli

Una serata aperta al pubblico al Museo della Marineria sul rifacimento del Ponte del Gatto e relative modifiche alla viabilità.

Date e tempi

Un’opera complicata, che vedrà l’avvio dei lavori il prossimo 7 gennaio, per un investimento di 2 milioni e 200mila euro. Opera finanziata interamente da risorse del Comune di Cesenatico.

La durata dei lavori impiegherà circa 10 mesi, per vedere la conclusione del cantiere nell’autunno 2026.

Per tutta la durata dei lavori una parte di via Cecchini, lato Levante, sarà interdetta; inoltre una parte del parcheggio del piazzale della Rocca sarà interdetta per il carico e scarico dei materiali. A valle del ponte la banchina di Levante e Ponete sarà chiusa, sarà però presente un percorso pedonale accessibile.