NRG, “serietà e attenzione in quello che facciamo”

Oggi la specifica che rilascia il titolare del locale, riguarda un altro servizio che mettono a disposizione dei giovani.

“Il servizio che noi facciamo dalle 22 di sera alle quattro del mattino, nelle serate dedicate ai giovani – circa una volta al mese – consiste nell’avere un accordo con l’ambulanza di Cesenatico e un medico/ infermiere presenti sul posto, in un gazebo fisso che noi montiamo all’esterno a servizio di chi avesse problemi/inconvenienti. E’ un servizio che noi paghiamo, più di cinquecento euro. Spendiamo per avere anche questa garanzia in più. Quindi: controllo all’ ingresso dell’età, braccialetto, metal detector, servizio dedicato per tutta la serata all’interno del parcheggio. Tutto pagato da noi. Ci mettiamo tanta tanta attenzione e serietà in quello che facciamo”.

Immagine di repertorio.