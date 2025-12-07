 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Stupro a San Mauro Pascoli: nuovi dettagli

Anna Budini7 Dicembre 2025
carabinieri

Nuovi dettagli sullo stupro che si è consumato nella tarda mattinata del 5 dicembre a San Mauro Pascoli.

Il responsabile, arrestato dai carabinieri, è un 26enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora. Il giovane ha già precedenti specifici, per molestie e violenza sessuale, ed era in attesa di rimpatrio.

L’uomo è stato rintracciato a circa un chilometro dal parco dove è avvenuta la violenza sessuale. E’ stato possibile identificarlo grazie all’identikit che aveva fornito la vittima e al graffio sulla mano che la donna, nella colluttazione, era riuscita a procurare al suo aguzzino.

Alla denuncia della donna, è seguita una seconda denuncia di un’altra donna per un tentativo di violenza da parte dello stesso uomo.

