Stupro di San Mauro. È scontro politico

Partito Democratico: “Il Governo cambi passo sul tema sicurezza”

“Il nostro primo pensiero – si legge – va alla donna (vittima di stupro, ndr) alla quale auguriamo di trovare la forza e il sostegno necessari per affrontare questo terribile trauma. Un ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri che ha tempestivamente individuato e arrestato il presunto responsabile.

Come Partito Democratico esprimiamo tutta la vicinanza possibile alla vittima e chiediamo che a livello nazionale ci sia un cambio di passo in merito alle politiche della sicurezza. È necessario agire sul fronte della giustizia e delle politiche dell’immigrazione e dell’integrazione: vanno individuate e sanate le falle nelle normative nazionali vigenti, spesso percepite come inadeguate a garantire la certezza della pena.

Chi commette atti di violenza, specialmente sessuale, deve affrontare l’intero rigore della legge. Non possiamo ignorare, in questo contesto, il tema delle politiche migratorie nazionali. È fondamentale che il Governo garantisca un’efficace e capillare politica di controllo e gestione dei flussi migratori, che sia in grado di integrare chi rispetta le nostre leggi e, al contempo, di isolare e allontanare con tempestività coloro che si rendono responsabili di atti criminali. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria, e le lacune normative o applicative che consentono a individui pericolosi di restare sul territorio vanno eliminate immediatamente.

«La libertà di una donna di vivere e muoversi nel proprio paese senza paura è un diritto inalienabile – dichiarano il segretario della federazione Matteo Gozzoli e Manuel Buda, Segretario del Partito Democratico di San Mauro Pascoli – e il Partito Democratico lavora e lavorerà sempre per difenderlo. Ci stringiamo attorno alla vittima come comunità, ringraziando le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo».