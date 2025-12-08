Accoltellamento a Cesena: 30enne ricoverato, fermato un aggressore

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che è riuscita a fermare uno dei quattro uomini, anch’egli trentenne e tunisino. Gli altri tre aggressori sono invece riusciti ad allontanarsi e sono attualmente ricercati. Non è escluso — precisano gli inquirenti — che la lite possa essere degenerata anche a causa dell’abuso di alcol, ma i motivi dell’aggressione restano da chiarire.

Il caso è ora seguito dalla squadra anticrimine, impegnata a rintracciare i fuggitivi e a individuare il coltello utilizzato, non ancora ritrovato. Sia il ferito che il sospetto fermato risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti.

Le indagini si stanno concentrando anche su un’attività di ristorazione situata nei pressi del luogo dell’aggressione, già in passato coinvolta in episodi simili e considerata un possibile punto chiave per ricostruire l’accaduto.