Accoltellamento a Cesena: 30enne ricoverato, fermato un aggressore

Una lite sfociata in un accoltellamento ha portato al ricovero in chirurgia d’urgenza al Bufalini di Cesena di un uomo tunisino di circa trent’anni. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Cesena, precisamente in corso Ubaldo Comandini, teatro di altre recenti situazioni di tensione.
Secondo quanto ricostruito, la vittima — ora vigile e senza lesioni agli organi vitali — avrebbe riferito di essere stata accerchiata da quattro persone che lo avrebbero provocato, dando il via a una lite. La discussione sarebbe poi degenerata quando uno dei presunti aggressori avrebbe estratto un coltello, colpendolo.
Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che è riuscita a fermare uno dei quattro uomini, anch’egli trentenne e tunisino. Gli altri tre aggressori sono invece riusciti ad allontanarsi e sono attualmente ricercati. Non è escluso — precisano gli inquirenti — che la lite possa essere degenerata anche a causa dell’abuso di alcol, ma i motivi dell’aggressione restano da chiarire.
Il caso è ora seguito dalla squadra anticrimine, impegnata a rintracciare i fuggitivi e a individuare il coltello utilizzato, non ancora ritrovato. Sia il ferito che il sospetto fermato risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti.
Le indagini si stanno concentrando anche su un’attività di ristorazione situata nei pressi del luogo dell’aggressione, già in passato coinvolta in episodi simili e considerata un possibile punto chiave per ricostruire l’accaduto.