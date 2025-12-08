Pesca, nuove regole nel 2026 e rischio crisi del settore

Le tante contraddizione dell’Ue sulla pesca

Per quanto riguarda il tratto Adriatico, in base a quanto si reperisce in rete, pare che le discussioni siano ancora in corso e che quindi ci sia ancora margine decisionale per tutelare il settore e chi ci lavora. Ci sono evidenti storture nelle regole che l’Ue impone alla pesca. Basti pensare che nelle mense di molte scuole vendono preferite specie provenienti dall’estero anche meno gustose rispetto il nostrano pesce azzurro. Cosa che non avviene a Cesenatico, va detto.

Un altro paradosso è la volontà di tutelare il tonno rosso. Una specie protetta e pregiata che in alto Adriatico prolifera. In tutto il versante Adriatico non c’è un’impresa che possa pescarlo. La Croazia, che si trova sulla sponda opposta può farlo. La speranza è che il settore non venga dato in mano a grosse compagnie a scapito delle più piccole che costituiscono l’ossatura economica e sociale italiana e cittadina.