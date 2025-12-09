Una scossa di terremoto al largo della costa romagnola è stata registrata ieri sera (lunedì 8 dicembre) alle 20.28 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Il terremoto, di magnitudo 3.2 Richter, è stato localizzato in mare a una profondità di circa 10 chilometri.

Secondo le prime informazioni dell’INGV, la scossa è stata avvertita lievemente lungo alcuni tratti della Riviera, ma non si registrano danni a persone o cose.