Terremoto al largo della costa romagnola

Anna Budini9 Dicembre 2025

Una scossa di terremoto al largo della costa romagnola è stata registrata ieri sera (lunedì 8 dicembre) alle 20.28 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Il terremoto, di magnitudo 3.2 Richter, è stato localizzato in mare a una profondità di circa 10 chilometri.

Secondo le prime informazioni dell’INGV, la scossa è stata avvertita lievemente lungo alcuni tratti della Riviera, ma non si registrano danni a persone o cose.

L’evento sismico arriva a pochi giorni di distanza da un lieve sciame sismico nell’entroterra romagnolo, dove la scossa più intensa aveva raggiunto magnitudo 2.5 con epicentro nella zona di Verghereto.

