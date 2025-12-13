Bloccato dalle forze dell’ordine lo scippatore di Viale Roma

Fermato a tempo record grazie a collaborazione tra Carabinieri e Locale
È stato fermato lo scippatore che aveva cercato di rubare nella borsa ad alcune signore in Viale Roma ieri, venerdì. Dopo che una potenziale vittima si era accorta di quanto stava accadendo è andata dai carabinieri di Cesenatico a denunciare l’accaduto. La centrale a quel punto ha diramato la descrizione dell’uomo fornita dalla donna ai carabinieri di pattuglia e alla polizia locale.
Questi ultimi erano già presenti nei pressi di Viale Roma quando hanno ricevuto la chiamata e, a stretto giro, hanno individuato una persona che rispondeva alla descrizione fornita. L’uomo era vicino a dove aveva cercato di infilare la mano nella borsa a una signora.
Fermato vicino all’ultimo tentativo sventato
Alla vista degli agenti, lo scippatore pare aver accettato con rassegnazione il fatto di essere stato identificato senza opporre troppa resistenza o darsi alla fuga. È stato così portato nella caserma dei carabinieri dove sono iniziate le formalità di rito imposte dal fermo di polizia.
Si ratta di una persona non italiana, sotto i trenta anni che si era già fatta notare a Cesena e a Forlì. Non ha una residenza ufficiale a Cesenatico.
Cosa prevede l’iter giuridico
Ora sarà il giudice della Procura di Forlì a decidere se convalidare l’arresto e, in tal caso, propendere per la denuncia a piede libero o il carcere. La prima ipotesi è più probabile visto che i furti sono stati sventati e non è stata usata violenza. Ma non disponiamo di tutte le informazioni sul “curriculum” del fermato.
Fermandosi un attimo a pensare, emerge il fatto che il protocollo ha funzionato. In molti casi infatti si sente dire parlando tra pari che è inutile fare denuncia soprattutto per piccoli reati. In questo caso se non fosse stata fatta non si sarebbe giunti a nessuno sviluppo.