Bloccato dalle forze dell’ordine lo scippatore di Viale Roma

Fermato a tempo record grazie a collaborazione tra Carabinieri e Locale

È stato fermato lo scippatore che aveva cercato di rubare nella borsa ad alcune signore in Viale Roma ieri, venerdì. Dopo che una potenziale vittima si era accorta di quanto stava accadendo è andata dai carabinieri di Cesenatico a denunciare l’accaduto. La centrale a quel punto ha diramato la descrizione dell’uomo fornita dalla donna ai carabinieri di pattuglia e alla polizia locale.

Questi ultimi erano già presenti nei pressi di Viale Roma quando hanno ricevuto la chiamata e, a stretto giro, hanno individuato una persona che rispondeva alla descrizione fornita. L’uomo era vicino a dove aveva cercato di infilare la mano nella borsa a una signora.