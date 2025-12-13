Scippi a Cesenatico: cresce la preoccupazione per la sicurezza

Cesenatico torna a fare i conti con il tema della sicurezza. Infatti nella giornata di ieri (venerdì 12 dicembre), nel giro di poche ore, si sono verificati uno scippo e un tentativo di scippo, ai danni di due donne.
+++Fermato dalle forze dell’ordine lo scippatore (qui il servizio)+++
Tentati scippi in serie a Cesenatico
Nel primo episodio, una donna ha contattato i carabinieri dopo essere stata vittima di uno scippo. I militari le hanno chiesto di recarsi in Caserma per formalizzare la denuncia, anche perché poco dopo era stato segnalato un altro tentativo simile. Durante la denuncia, la vittima ha potuto fornire solo una descrizione parziale del malvivente: un uomo magro, probabilmente giovane, vestito di scuro. Il volto non era ben visibile perché lo scippatore indossava il cappuccio del piumino calato sugli occhi.
Poco prima infatti, in viale Roma, un’altra donna che passeggiava con un’amica ha evitato lo scippo grazie all’intervento di un passante, che ha notato l’uomo mentre frugava nella borsa della signora. L’uomo è intervenuto immediatamente e ha chiamato i carabinieri. In questo contesto, la denuncia del primo episodio potrebbe servire a confermare che si trattasse della stessa persona.
In questo caso il soggetto, descritto come visibilmente ubriaco, stava per sottrarre la borsa quando il passante sceso dall’auto, se ne è accorto e lo ha inseguito, costringendolo alla fuga.