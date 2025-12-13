Scippi a Cesenatico: cresce la preoccupazione per la sicurezza

Poco prima infatti, in viale Roma, un’altra donna che passeggiava con un’amica ha evitato lo scippo grazie all’intervento di un passante, che ha notato l’uomo mentre frugava nella borsa della signora. L’uomo è intervenuto immediatamente e ha chiamato i carabinieri. In questo contesto, la denuncia del primo episodio potrebbe servire a confermare che si trattasse della stessa persona.

In questo caso il soggetto, descritto come visibilmente ubriaco, stava per sottrarre la borsa quando il passante sceso dall’auto, se ne è accorto e lo ha inseguito, costringendolo alla fuga.