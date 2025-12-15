Funerale di Fabiola Collini, fissata la data dell’ultimo saluto

L’ultimo saluto a Fabiola Collini
È fissato per mercoledì 17 dicembre il funerale di Fabiola Collini di 59 anni. Alle ore 13.50 è prevista la partenza dalla camera ardente dell’Ospedale Marconi per poi raggiungere la chiesa di Santa Maria Goretti. Alle 14.30 ci sarà la Messa. A prendersi cura dell’iter è l’agenzia Nicolini Battiato.
L’incendio nella notte
La donna è stata vittima delle conseguenze di un incendio che ha devastato la sua abitazione domenica sera. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. La donna è stata molto probabilmente vittima di intossicazione e all’arrivo dei soccorsi sono iniziati i tentativi di rianimazione e il trasporto in ospedale. La donna viveva sola nell’abitazione dopo la morte della madre avvenuta nei mesi precedenti.