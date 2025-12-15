Incendio a Borella, il cordoglio del sindaco

Il cordoglio del sindaco per la vittima dell’incendio
Il sindaco di Cesenatico esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la tragica fine della vittima dell’incendio che ha devastato l’abitazione in via Brusadiccia.
Le dichiarazioni del sindaco
“Abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero per il meglio – ha commentato il primo cittadino – ma purtroppo non è bastato l’intervento tempestivo ed efficiente dei vigili del fuoco e del 118 che ringrazio di cuore”.
La donna, ormai prossima ai sessanta anni, pare sia deceduta a seguito di un’intossicazione da fumo derivante dalla canna fumaria. All’arrivo dei soccorsi è stata portata fuori e sono iniziati i tentativi di rianimazione prima di affidarla al 118 che l’ha trasportata all’ospedale dove, purtroppo, è deceduta. Nell’abitazione viveva sola.