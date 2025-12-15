Incendio a Borella, il cordoglio del sindaco

Le dichiarazioni del sindaco

“Abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero per il meglio – ha commentato il primo cittadino – ma purtroppo non è bastato l’intervento tempestivo ed efficiente dei vigili del fuoco e del 118 che ringrazio di cuore”.

La donna, ormai prossima ai sessanta anni, pare sia deceduta a seguito di un’intossicazione da fumo derivante dalla canna fumaria. All’arrivo dei soccorsi è stata portata fuori e sono iniziati i tentativi di rianimazione prima di affidarla al 118 che l’ha trasportata all’ospedale dove, purtroppo, è deceduta. Nell’abitazione viveva sola.