Incendio a Borella, morta la donna soccorsa

Dopo l’incendio nella notte la tragica scomparsa
È morta la donna soccorsa durante l’incendio dell’abitazione in via Brusadiccia domenica sera. Quando sono arrivati sul posto le squadre dei vigili del fuoco, l’hanno portata all’esterno e iniziato le pratiche di rianimazione, segno che la donna aveva perso conoscenza e non respirava.
La donna è stata portata d’urgenza in ospedale dal 118 ma purtroppo in mattinata è arrivata la triste notizia del decesso. La morte dovrebbe essere sopraggiunta per intossicazione da fumo. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incendio che dovrebbe essere originata dalla canna fumaria.
La donna viveva da sola dopo la morte della madre avvenuta nei mesi scorsi.
Seguiranno aggiornamenti.