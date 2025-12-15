Incendio a Borella, morta la donna soccorsa

Dopo l’incendio nella notte la tragica scomparsa

È morta la donna soccorsa durante l’incendio dell’abitazione in via Brusadiccia domenica sera. Quando sono arrivati sul posto le squadre dei vigili del fuoco, l’hanno portata all’esterno e iniziato le pratiche di rianimazione, segno che la donna aveva perso conoscenza e non respirava.