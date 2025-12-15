Incendio in via Brusadiccia: abitazione distrutta dalle fiamme, ferita una donna IL VIDEO

Incendio distrugge una casa, una donna ferita
Erano circa le 22 di ieri sera (domenica 14 dicembre) quando un incendio ha completamente distrutto un’abitazione in via Brusadiccia a Cesenatico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da ambulanze del 118, per domare le fiamme e prestare soccorso.
All’interno della casa infatti si trovava una signora prossima ai 60 anni, rimasta coinvolta nell’incendio. La donna è stata rianimata sul posto dai soccorritori e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. In mattinata purtroppo è giunta la notizia della sua scomparsa (qui l’aggiornamento).
Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. I vigili del fuoco sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, oltre ai rilievi necessari per accertare l’origine delle fiamme.
L’episodio ha destato grande preoccupazione nel quartiere, con numerosi residenti scesi in strada durante le operazioni di soccorso.
La prima fase dei soccorsi
Alle ore 22:45 di domenica sera sono intervenute in quel tratto della frazione di Borella, quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena e Forlì.
I Vigili del Fuoco hanno poi spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura, che risulta inagibile. Presente sul posto una volante della Polizia di Stato. Nella mattinata di oggi, lunedì si sono recati sul posto i carabinieri e un’altra squadra dei Vigili del fuoco.