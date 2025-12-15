Incendio in via Brusadiccia: abitazione distrutta dalle fiamme, ferita una donna IL VIDEO

Incendio distrugge una casa, una donna ferita

Erano circa le 22 di ieri sera (domenica 14 dicembre) quando un incendio ha completamente distrutto un’abitazione in via Brusadiccia a Cesenatico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da ambulanze del 118, per domare le fiamme e prestare soccorso.

+++IL VIDEO+++

All’interno della casa infatti si trovava una signora prossima ai 60 anni, rimasta coinvolta nell’incendio. La donna è stata rianimata sul posto dai soccorritori e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. In mattinata purtroppo è giunta la notizia della sua scomparsa (qui l’aggiornamento).