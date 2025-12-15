Longiano, venduta la Martini

Cambio di proprietà per lo storico Gruppo Fratelli Martini di Longiano, che entra nella galassia di Bonifiche Ferraresi.
Chi non è passato davanti la Martini almeno una volta? La storica azienda, uno dei big dell’economia romagnola passa di mano. A darne notizia è il Corriere Romagna. BF International Best Fields Best Food Limited (BFI), società controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l’accordo d’investimento per l’acquisto da Trust Girasole e Filippo, Annalisa e Carla Martini dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. di Longiano da parte di una società di nuova costituzione (Holdco).
Il nome non mente, si tratta della holding di un gruppo industriale, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business: mangimistica, zootecnica, alimentare.
Il valore del Gruppo Martini
Nel 2024, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa 1,2 miliardi di euro e un ebitda (il risultato al netto del pagamento delle imposte) consolidato di circa 72 milioni di euro.
Dettagli dell’acquisizione e il re-investimento dei soci
“BFI e parte dei venditori (“soci re-investitori”) – si legge in una nota – doteranno Holdco delle risorse necessarie per l’acquisizione, che si prevede avvenga ad un prezzo di acquisto pari a 220 milioni di euro”.
