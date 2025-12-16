Violenza a San Mauro Pascoli: camminata solidale “Non sei sola”

I promotori sottolineano come la violenza non colpisca solo chi la subisce, ma l’intera comunità. “Il nostro pensiero va in particolare alla nostra concittadina, vittima di una violenza inaudita. A lei vogliamo dire con forza che non è sola. Con questo gesto simbolico intendiamo lanciare un messaggio chiaro: San Mauro Pascoli è con te”.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità di Giuseppe Labriola, marito e padre, che ha sentito la necessità di dare un segnale concreto di sostegno alle donne vittime di violenza. L’evento è apartitico, trasversale e aperto a tutte e tutti, con l’obiettivo di creare un momento di unità e responsabilità collettiva. Alla manifestazione aderiscono il sindaco e i consiglieri comunali di San Mauro Pascoli, insieme alle associazioni Voce Amaranto, Sportello Alba, Agedo, Gas e alla parrocchia di San Mauro.

Patrocinata dal Comune, la manifestazione vuole ricordare tutte le vittime di violenza – fisica, psicologica, economica e stalking – e offrire un segnale concreto di sostegno e speranza a tutte le donne che ogni giorno lottano per la propria sicurezza e libertà.

“Scendere in piazza è un dovere civico e morale – conclude la nota – La violenza sulle donne non è un fatto privato, ma una piaga strutturale che riguarda l’intera società. Basta silenzio, basta indifferenza: servono azioni concrete, prevenzione ed educazione al rispetto”.