Pesca, a Bruxelles anche Coldiretti contro il taglio dei 2/3 dei fondi

Le dichiarazioni di Coldiretti

“Un inaccettabile tradimento dopo i sacrifici e le misure imposte in questi anni alle imprese italiane – denuncia la responsabile dell’organizzazione, Daniela Borriello – frutto di un estremismo ambientalista scollegato dalla realtà il cui l’unico effetto è stato quello di aumentare la dipendenza dal pesce estero e di far smantellare un peschereccio su tre. Tagliare ora le risorse è uno schiaffo ai sacrifici delle marinerie per sostenibilità e stock ittici, vanificati del tutto”.

Il piano della Von der Leyen prevede di tagliare le risorse per la filiera ittica da 6,1 miliardi a poco più di 2 miliardi, con una riduzione netta del 67%. “Un colpo mortale a una filiera importante del made in Italy agroalimentare che conta in Italia circa 12mila imbarcazioni per un giro d’affari complessivo di poco meno di 750 milioni di euro”.