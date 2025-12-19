 Skip to main content
Notizie

Prima sezione lattanti del nido comunale: apertura a Villamarina

Anna Budini19 Dicembre 2025
Via Leone 3

Cesenatico investe sui servizi per la prima infanzia. Nel bilancio di previsione 2026-2028, l’amministrazione comunale ha inserito la realizzazione della prima sezione lattanti dell’asilo nido comunale sul territorio cittadino. La nuova struttura sorgerà a Villamarina, all’interno dell’ex scuola dell’infanzia di via Leone, che accoglierà i bambini più piccoli.

Si tratta di un intervento significativo per la comunità, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie con figli in età 0-12 mesi, una fascia finora non coperta dai servizi comunali. L’apertura della sezione lattanti rappresenta infatti una novità assoluta per Cesenatico, ampliando l’offerta educativa e di sostegno alla genitorialità.

Con la futura apertura della sezione lattanti, l’asilo nido comunale di Cesenatico compie un passo importante verso un sistema educativo più inclusivo, rafforzando il ruolo dei servizi pubblici nel sostegno alla crescita dei più piccoli.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

