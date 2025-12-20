Cesenatico, il PD approva il bilancio: “linea politica e visione d’insieme chiare”

Il Partito Democratico esprime soddisfazione dopo l’approvazione del bilancio di previsione, un passo fondamentale per la piena operatività dell’ente.
«Le scelte sugli investimenti per i prossimi anni – spiega la segretaria Greta Passanese – delineano una linea politica e una visione d’insieme chiare che come Partito Democratico approviamo e condividiamo nell’impostazione generale indicata dall’Amministrazione. Al centro c’è la cura della città esistente e la sicurezza, come il proseguimento dei lavori nelle scuole. È particolarmente significativo l’intervento di adeguamento sismico della scuola Leonardo Da Vinci di via Caboto, con un investimento di circa 1 milione di euro. Condividiamo la conferma gli investimenti sulla manutenzione urbana: 1 milione di euro complessivo per le asfaltature e 350 mila euro per l’illuminazione pubblica, risorse fondamentali per migliorare sicurezza e qualità della vita nei quartieri. Importanti anche gli interventi di rigenerazione urbana: dopo la progettazione realizzata nel 2025, nel 2026 partiranno i lavori sull’Ex Lavatoio e sull’area retrostante San Giacomo. A questi si aggiungono 200 mila euro per gli arredi del Porto Canale, un investimento che valorizza uno degli spazi identitari della città e ne migliora la fruibilità, dando così seguito anche al nuovo regolamento arredi del porto. Riteniamo positivo anche l’impegno sulla mobilità sostenibile, con 400 mila euro destinati alle piste ciclabili, e il rafforzamento del trasporto pubblico, che resta per noi un asse strategico. In questo quadro, i servizi alla persona non arretrano, ma vengono potenziati, a partire dagli asili nido e dal trasporto pubblico gratuito, scelte che il Partito Democratico sostiene convintamente.
Si introduce inoltre una modifica positiva all’addizionale IRPEF. Sfruttando le possibilità offerte dalla normativa nazionale, il Comune sceglie una soluzione più equa e progressiva, che tutela i redditi più bassi e medi, senza aumentare il gettito complessivo rispetto agli anni precedenti. Viene inoltre introdotta una soglia di esenzione, che esclude dal pagamento i redditi più bassi. Nel complesso, la scelta rende il sistema più giusto per i cittadini, mantenendo al tempo stesso l’equilibrio del bilancio comunale. L’ente mantiene invariati i livelli di spesa nei servizi essenziali, cosa non scontata né banale, con risorse in più destinate per i servizi sociali resi dall’Unione, per il trasporto pubblico locale e per i servizi manutentivi di Cesenatico Servizi, in particolar modo per potenziare i servizi di sfalcio del verde.
Per queste ragioni il Partito Democratico esprime una valutazione favorevole sulle scelte di investimento dell’Amministrazione, riconoscendo il lavoro svolto dagli uffici e condividendo una visione di città attenta alla sicurezza, ai servizi e a uno sviluppo ordinato e sostenibile».