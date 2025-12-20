Cesenatico, il PD approva il bilancio: “linea politica e visione d’insieme chiare”

«Le scelte sugli investimenti per i prossimi anni – spiega la segretaria Greta Passanese – delineano una linea politica e una visione d’insieme chiare che come Partito Democratico approviamo e condividiamo nell’impostazione generale indicata dall’Amministrazione. Al centro c’è la cura della città esistente e la sicurezza, come il proseguimento dei lavori nelle scuole. È particolarmente significativo l’intervento di adeguamento sismico della scuola Leonardo Da Vinci di via Caboto, con un investimento di circa 1 milione di euro. Condividiamo la conferma gli investimenti sulla manutenzione urbana: 1 milione di euro complessivo per le asfaltature e 350 mila euro per l’illuminazione pubblica, risorse fondamentali per migliorare sicurezza e qualità della vita nei quartieri. Importanti anche gli interventi di rigenerazione urbana: dopo la progettazione realizzata nel 2025, nel 2026 partiranno i lavori sull’Ex Lavatoio e sull’area retrostante San Giacomo. A questi si aggiungono 200 mila euro per gli arredi del Porto Canale, un investimento che valorizza uno degli spazi identitari della città e ne migliora la fruibilità, dando così seguito anche al nuovo regolamento arredi del porto. Riteniamo positivo anche l’impegno sulla mobilità sostenibile, con 400 mila euro destinati alle piste ciclabili, e il rafforzamento del trasporto pubblico, che resta per noi un asse strategico. In questo quadro, i servizi alla persona non arretrano, ma vengono potenziati, a partire dagli asili nido e dal trasporto pubblico gratuito, scelte che il Partito Democratico sostiene convintamente.