Esclusivo, un lupo a Capannaguzzo, FOTO E VIDEO

Alessandro Mazza22 Dicembre 2025
lupo capannaguzzo

“Il colore, il muso sembrano proprio quelli di un lupo”. Non lo dice livingcesenatico, ma un veterinario contattato dalla redazione dopo aver ricevuto foto e video del quadrupede nella campagna di Capannaguzzo.

Le immagini sono state riprese in n terreno privato, non in piena notte, ma con la luce del giorno. Erano le 8.30 di qualche giorno fa ci assicura chi le ha mandate con un misto di fascino e preoccupazione per la presenza di un lupo ad una distanza tale da essere fotografato e ripreso bene.

In mattinata avevamo già scritto dell’argomento (a questo link) ma ora è possibile documentare con foto e video la presenza dell’animale nelle campagne.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

