Esclusivo, un lupo a Capannaguzzo, FOTO E VIDEO

“Il colore, il muso sembrano proprio quelli di un lupo”. Non lo dice livingcesenatico, ma un veterinario contattato dalla redazione dopo aver ricevuto foto e video del quadrupede nella campagna di Capannaguzzo.
Le immagini sono state riprese in n terreno privato, non in piena notte, ma con la luce del giorno. Erano le 8.30 di qualche giorno fa ci assicura chi le ha mandate con un misto di fascino e preoccupazione per la presenza di un lupo ad una distanza tale da essere fotografato e ripreso bene.
In mattinata avevamo già scritto dell’argomento (a questo link) ma ora è possibile documentare con foto e video la presenza dell’animale nelle campagne.