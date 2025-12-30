Veronica Monticelli, da volontaria ad Allievo Vigile del Fuoco

Veronica Monticelli è pronta per un nuovo inizio.
A darne comunicazione attraverso un post social l’ Ass. Sostenitori ODV Vigili del Fuoco Volontari Cesenatico: “Oggi il Distaccamento di Cesenatico saluta con orgoglio e, come sempre, con un pizzico di malinconia un altro dei suoi membri che si appresta a iniziare un nuovo e importante capitolo come Allievo Vigile del Fuoco” – inizia così.
“Anche se sei stata tra le ultime a entrare a far parte della nostra famiglia, sentiremo molto la tua mancanza: la tua infinita disponibilità verso il distaccamento, sia in turno che fuori, e il tuo essere sempre pronta a regalare un sorriso hanno lasciato un segno indelebile. I tuoi colleghi e amici ti augurano il meglio per questa nuova avventura, con l’auspicio che sia ricca di soddisfazioni e grandi traguardi. Ti ringraziamo per tutti i bellissimi momenti vissuti insieme! Un grande abbraccio”- prosegue e conclude il post.
A questo link è possibile leggere l’intervista a Veronica Monticelli in cui racconta cosa l’ha spinta a indossare la divisa del corpo più amato in Italia.