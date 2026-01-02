Cercasi ruota panoramica per Piazza Costa

Le domande e la documentazione vanno inviate entro le ore 13 di sabato 31 gennaio 2026
Il Comune di Cesenatico ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a collocare in Piazza Andrea Costa una ruota panoramica di grandi dimensioni.
I requisiti richiesti alla ruota panoramica
La ruota panoramica dovrà avere un’altezza da terra non inferiore a 29 metri e non superiore a 31 metri, dotata di almeno 21 cabine di cui almeno 1 idonea all’accesso disabili in carrozzina.
La ruota dovrà essere illuminata con tecnica led pixel multicolor con funzionamento pilotato, che consente il mutamento della colorazione. L’avviso pubblico ha valenza triennale – 2026, 2027, 2027 – e il periodo di disponibilità dell’area andrà dal mercoledì antecedente la settimana della Pasqua fino al 30 settembre.
La modulistica per far richiesta
Gli interessati dovranno manifestare la propria volontà utilizzando esclusivamente i moduli presenti sul sito del Comune di Cesenatico. Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 13 di sabato 31 gennaio 2026.