 Skip to main content
Notizie

Cercasi ruota panoramica per Piazza Costa

Alessandro Mazza2 Gennaio 2026
ruota

Le domande e la documentazione vanno inviate entro le ore 13 di sabato 31 gennaio 2026

Il Comune di Cesenatico ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a collocare in Piazza Andrea Costa una ruota panoramica di grandi dimensioni.

I requisiti richiesti alla ruota panoramica

La ruota panoramica dovrà avere un’altezza da terra non inferiore a 29 metri e non superiore a 31 metri, dotata di almeno 21 cabine di cui almeno 1 idonea all’accesso disabili in carrozzina.

La ruota dovrà essere illuminata con tecnica led pixel multicolor con funzionamento pilotato, che consente il mutamento della colorazione. L’avviso pubblico ha valenza triennale – 2026, 2027, 2027 – e il periodo di disponibilità dell’area andrà dal mercoledì antecedente la settimana della Pasqua fino al 30 settembre.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

La modulistica per far richiesta

Gli interessati dovranno manifestare la propria volontà utilizzando esclusivamente i moduli presenti sul sito del Comune di Cesenatico. Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 13 di sabato 31 gennaio 2026.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share