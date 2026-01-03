Ruota panoramica, Rambelli: “Parteciperemo al bando”

L’intervento della famiglia Rambelli

A fare le opportune precisazioni in un post è proprio la famiglia Rambelli.

“In merito all’installazione della ruota panoramica in Piazza Costa, si precisa che la ruota panoramica presente a Cesenatico dal 2017 a oggi parteciperà regolarmente all’avviso pubblico previsto dall’Amministrazione comunale. In questi nove anni di presenza, l’attrazione è sempre stata ampiamente apprezzata sia dalla cittadinanza sia dai turisti, che ogni stagione salgono a migliaia, contribuendo a valorizzare l’offerta turistica della città”.

“È importante sottolineare – si legge – che, in tutto questo periodo, la ruota panoramica non ha mai ricevuto alcun contributo economico dal Comune di Cesenatico. Al contrario, la società ha sempre sostenuto integralmente tutti i costi legati all’attività, comprese le spese per l’energia elettrica, le tasse di occupazione del suolo pubblico e gli altri oneri previsti”.

“Inoltre – si legge nelle conclusioni – al termine di ogni stagione, come segno concreto di attenzione e riconoscenza verso il territorio, sono state effettuate donazioni volontarie e interamente a carico della società al Comune di Cesenatico, utilizzate per l’acquisto e l’installazione di defibrillatori in diverse zone della città”.