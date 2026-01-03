Museo della Marineria: il 2026 sarà l’anno dei grandi restauri nel porto canale

Tutti gli interventi alle navi del Museo della Marineria

Sarà un 2026 con importanti interventi di restauro per la sezione galleggiante del Museo della Marineria. Nel 2025 un tandem di parole si è fatta largo nel lessico cittadino. Art bonus. Grazie a queste due parole è stato possibile creare le condizioni per reperire i fondi utili al restauro del trabaccolo Giovanni Pascoli. A donare 50mila euro è stato il Glamping Cesenatico; è l’azienda che gestisce le attività ricettive del Cesenatico Camping Village, del Pineta Village e degli stabilimenti balneari annessi.

Giovanni Pascoli, battana e bragozzo

Sempre l’art bonus ha permesso di raggiungere la quota di 25mila euro per il restauro anche della battana Vienna che è stata tolta dalla sue sede sul porto canale e rimpiazzata con la battana Quinto, quella usata per la rievocazione della pesca alla tratta.

Secondo i bene informati, negli ultimi giorni sono state contattate le aziende per individuare chi si occuperà dei lavori che saranno fatti in loco, senza spostare il trabaccolo dalla sua sede sul porto canale.