Crescita economica 2026: la Romagna traina l’Italia

Anna Budini4 Gennaio 2026

La Romagna si conferma uno dei motori della crescita economica nazionale. Secondo le stime dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, il 2026 si preannuncia come un anno positivo per l’Emilia-Romagna, destinata a guidare lo sviluppo economico del Paese.

A livello provinciale, Ravenna conquista il quinto posto nella classifica italiana per crescita del Prodotto interno lordo, con un aumento stimato dello 0,89%. Seguono Forlì-Cesena, che si posiziona al settimo posto con una crescita dello 0,85%, mentre Rimini si colloca al 26esimo posto con un incremento del +0,74%.

Nel complesso, l’Emilia-Romagna registra una crescita media del +0,86%, superando regioni chiave come Lazio (+0,78%), Piemonte (+0,74%), Friuli-Venezia Giulia (+0,73%) e Lombardia (+0,73%). Un dato che rafforza il ruolo strategico della regione nel panorama economico italiano.

Guardando al resto del Paese, la provincia con la performance migliore è Varese, che guida la classifica con una crescita del +1,00%. Subito dopo si collocano Bologna (+0,92%) e Reggio Emilia (+0,91%), confermando il dinamismo del tessuto produttivo emiliano.

Le previsioni delineano dunque un 2026 all’insegna dello sviluppo per la Romagna e per l’intera Emilia-Romagna, sempre più protagoniste della ripresa economica italiana.

 

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

