Epifania con neve, suppata della Befana in forse

Un evento della tradizione

L’evento organizzato dal Windsurfclub di Cesenatico porta gioia e stupore tra i tanti che affollano le banchine del porto canale. È un evento spontaneo che si trova, a memoria, solo a Cesenatico e che si è inserito a pieno titolo nella programmazione degli eventi. Il 26 gennaio c’è stato il primo round (qui il servizio) quando tanti babbo Natale hanno lanciato caramelle ai presenti “scortati” dal Salvataggio di Cesenatico. Il bis era atteso per l’Epifania. A questo punto l’unica cosa da fare è aspettare e sperare che il meteo sia clemente.