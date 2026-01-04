 Skip to main content
Notizie

Epifania con neve, suppata della Befana in forse

Alessandro Mazza4 Gennaio 2026
befane sup befana suppata epifania

Attesa neve e freddo, salta la suppata dell’Epifania

Il meteo ha fatto saltare, almeno per il momento, l’evento che in molti aspettavano: le befane in sup dell’Epifania. Da giorni infatti si parla di temperature in calo che potrebbero portare neve proprio nei giorni del 6 e del 7 gennaio.

Per questo al momento l’evento non è stato confermato, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni e il corteo di befane in sup fare capolino sul porto canale per chiudere in allegria il susseguirsi di appuntamenti natalizi.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Un evento della tradizione

L’evento organizzato dal Windsurfclub di Cesenatico porta gioia e stupore tra i tanti che affollano le banchine del porto canale. È un evento spontaneo che si trova, a memoria, solo a Cesenatico e che si è inserito a pieno titolo nella programmazione degli eventi. Il 26 gennaio c’è stato il primo round (qui il servizio) quando tanti babbo Natale hanno lanciato caramelle ai presenti “scortati” dal Salvataggio di Cesenatico. Il bis era atteso per l’Epifania. A questo punto l’unica cosa da fare è aspettare e sperare che il meteo sia clemente.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share