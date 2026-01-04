Epifania con neve, suppata della Befana in forse

Attesa neve e freddo, salta la suppata dell’Epifania
Il meteo ha fatto saltare, almeno per il momento, l’evento che in molti aspettavano: le befane in sup dell’Epifania. Da giorni infatti si parla di temperature in calo che potrebbero portare neve proprio nei giorni del 6 e del 7 gennaio.
Per questo al momento l’evento non è stato confermato, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni e il corteo di befane in sup fare capolino sul porto canale per chiudere in allegria il susseguirsi di appuntamenti natalizi.
Un evento della tradizione
L’evento organizzato dal Windsurfclub di Cesenatico porta gioia e stupore tra i tanti che affollano le banchine del porto canale. È un evento spontaneo che si trova, a memoria, solo a Cesenatico e che si è inserito a pieno titolo nella programmazione degli eventi. Il 26 gennaio c’è stato il primo round (qui il servizio) quando tanti babbo Natale hanno lanciato caramelle ai presenti “scortati” dal Salvataggio di Cesenatico. Il bis era atteso per l’Epifania. A questo punto l’unica cosa da fare è aspettare e sperare che il meteo sia clemente.