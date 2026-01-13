Terremoto, due forti scosse sentite in Romagna

Due forti scosse di terremoto si sono sentiti in Romagna
Terremoto in Romagna con due forti scosse sentite distintamente anche a Cesenatico. La prima delle 9.27 con magnitudo 4.3 ha, secondo i primi riscontri, epicentro tra Reda, Villafranca, Prada, Russi, Cotignola e Faenza.
La seconda di pochi minuti dopo ha magnitudo 4.1 con epicentro Reda, Villafranca, Faenza, Forlì e Russi.
I primi dati forniti da Ingv permettono di individuare anche la profondità da cui sono scaturite le scosse. Riporta 23 chilometri per la prima e 22 per la seconda.
Terremoto avvertito non solo sulla costa
Le scosse si sono sentite anche a Cesena e a Forlì, nella seconda ci sono state persone in ufficio che sono scese in strada per precauzioni.
La situazione a Cesenatico
Seppur le scosse siano state avvertite in maniera netta a Cesenatico non si segnalano problemi (al momento) per la sicurezza pubblica o nei cantieri. Ne danno ocnferma anche i vigili del fuoco di Forlì. “Non si segnalano particolari criticità o danni a persone e strutture.
Sono giunte – spiega il 115 – alla sala operativa Vigili del Fuoco alcune chiamate da parte della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti. Sono in corso alcuni sopralluoghi precauzionali”.
Treni sospesi
Ferrovie dello Stato ha comunicato la sospensione di alcune tratte per permettere ai tecnici di verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. A questo link le informazioni.
Il precedente di inizio anno
Una scossa precedente è stata registrata il 2 gennaio.
Era una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sull’alto Appennino, al confine tra Romagna e Toscana (qui il servizio).