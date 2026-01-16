Ponte del Gatto, parte la nuova viabilità. I dettagli

I lavori:

Ad eseguire il progetto sarà la ditta CAMS di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. La data di inizio lavori fu fissata per mercoledì 7 gennaio 2026 in modo da avere le tempistiche necessarie per impostare l’assetto del cantiere, reperire i materiali necessari, individuare le ditte a cui subappaltare le lavorazioni specialistiche (carpenteria metaliche e palancolato, nello specifico) e lasciare l’area a disposizione durante le festività natalizie. Il cronoprogramma stimato è di 10 mesi di lavoro. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte sarà di € 2.200.000 interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.