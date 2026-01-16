Ponte del Gatto, parte la nuova viabilità. I dettagli

Sta per entrare definitivamente nel vivo il nuovo cantiere del Ponte del Gatto dopo che dal 7 gennaio la ditta incaricata ha cominciato i lavori per la predisposizione di un cantiere grande e complesso che coinvolge cittadini, imprese e diversi sottoservizi. Da martedì 20 gennaio entrerà in vigore la nuova viabilità con l’ordinanza comunale firmata proprio nella giornata di oggi.
La nuova viabilità:
Il cantiere si svilupperà su via Cecchini, a nord e a sud del Ponte del Gatto: dal ponte fino all’altezza dell’ autofficina Biondi, esclusa, in direzione Levante, dal ponte e fino all’altezza del primo ristorante in direzione Ponente. Il cantiere si svilupperà anche per circa 30 metri lungo le due aste del Porto Canale, ma sarà garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che manterranno tutte le occupazioni di suolo pubblico per i de hors, seppure con un assetto modificato.
Il tratto di via Cecchini – dalla rotonda di via Negrelli al ponte – sarà consentito al traffico veicolare fino allo sbarramento del cantiere. L’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini verrà spostato verso nord, ad adeguata distanza dal cantiere, e permetterà l’accesso sul Porto Canale. Sarà creato anche un passaggio pedonale dal lato levante per poter accedere al Porto Canale.
Per l’entrata da Cesenatico verrà istituito un senso unico di marcia da via Cesenatico in direzione Ponente; per l’uscita invece, alla rotonda di via Gaza (di fronte alla stazione) sarà predisposto un obbligo di svolta a sinistra deviando il traffico veicolare verso via Mazzini.
Per alcune specifiche lavorazioni, sarà necessaria la chiusura integrale del traffico anche in entrata ma queste lavorazioni si riferiranno a giorni specifici di cui verrà data sempre puntuale e adeguata comunicazione.
I lavori:
Ad eseguire il progetto sarà la ditta CAMS di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. La data di inizio lavori fu fissata per mercoledì 7 gennaio 2026 in modo da avere le tempistiche necessarie per impostare l’assetto del cantiere, reperire i materiali necessari, individuare le ditte a cui subappaltare le lavorazioni specialistiche (carpenteria metaliche e palancolato, nello specifico) e lasciare l’area a disposizione durante le festività natalizie. Il cronoprogramma stimato è di 10 mesi di lavoro. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte sarà di € 2.200.000 interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.