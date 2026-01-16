Scuola, sindacati in allarme sul commissariamento della Regione

Inoltre, gli accorpamenti potrebbero tradursi in una riduzione dei posti di lavoro per dirigenti scolastici, personale ATA e docenti, con ricadute occupazionali rilevanti. La progressiva diminuzione delle autonomie scolastiche rischia infine di dar vita a vere e proprie “scuole-mostro”, caratterizzate da un numero eccessivo di alunni o da una copertura territoriale troppo ampia, con effetti negativi sulla didattica e sulla qualità complessiva del servizio educativo.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono con forza che la scuola non può essere assimilata a un’azienda: decisioni fondate esclusivamente su criteri economici e numerici non sono appropriate in ambito educativo e non tengono conto delle specificità dei territori e delle comunità che li abitano. Per questo, Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams richiamano la necessità di tutelare e salvaguardare le comunità scolastiche, affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale di motore di sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.