Lettrice a Conad: “Ma questi dirigenti lavorano la domenica?”

Scrive una nostra lettrice in risposta all’articolo che ha raccontato la posizione di Conad, espressa dal presidente Mauro Lusetti, contraria all’ipotesi di chiusura domenicale dei supermercati. Secondo Conad, infatti, tenere aperto la domenica sarebbe necessario sia per rispondere alle esigenze dei clienti sia perché una parte importante delle vendite settimanali si concentra proprio in quel giorno.

“Buongiorno, vorrei dire un pensiero al signor Lusetti. Ma lei la domenica è a casa? Io lavoro la domenica per Coop e sarei più felice di stare a casa con la mia famiglia, almeno la domenica, visto che negli altri giorni lavoro”.