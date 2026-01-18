 Skip to main content
Notizie

Lettrice a Conad: “Ma questi dirigenti lavorano la domenica?”

Anna Budini18 Gennaio 2026
supermercato

Scrive una nostra lettrice in risposta all’articolo che ha raccontato la posizione di Conad, espressa dal presidente Mauro Lusetti, contraria all’ipotesi di chiusura domenicale dei supermercati. Secondo Conad, infatti, tenere aperto la domenica sarebbe necessario sia per rispondere alle esigenze dei clienti sia perché una parte importante delle vendite settimanali si concentra proprio in quel giorno.

“Buongiorno, vorrei dire un pensiero al signor Lusetti. Ma lei la domenica è a casa? Io lavoro la domenica per Coop e sarei più felice di stare a casa con la mia famiglia, almeno la domenica, visto che negli altri giorni lavoro”.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

La lettrice ricorda come, anni fa, il lavoro nei supermercati si fermasse al sabato, con la domenica e il lunedì mattina dedicati al riposo. Oggi, invece, la grande distribuzione organizzata mantiene le aperture domenicali, una scelta che incide soprattutto su chi lavora a contatto diretto con il pubblico.

“Ma questi dirigenti hanno mai lavorato la domenica in negozio? – si chiede la lettrice – Forse dovrebbero farlo, per capire cosa significa rinunciare ogni settimana al tempo con la propria famiglia”.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share