Ponte del gatto, attenzione: dal 20 gennaio cambia la viabilità

Pedoni, ciclisti e attività commerciali

Nonostante la complessità del cantiere, che si estende su via Cecchini e per circa 30 metri lungo le aste del Porto Canale, il Comune ha previsto soluzioni per minimizzare i disagi:

Passaggi garantiti: pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori potranno sempre transitare.

Attraversamenti: l’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini viene spostato verso nord per garantire un accesso sicuro al Porto Canale, con un ulteriore passaggio pedonale creato sul lato Levante.

Dehors: le attività commerciali manterranno le occupazioni di suolo pubblico, seppur con un assetto modificato per convivere con l’area lavori.

Il progetto e l’esecuzione

I lavori sono stati affidati al Consorzio Nazionale Cooperative “Ciro Menotti” di Ravenna, che ha nominato come esecutrice la ditta Cams di Reggiolo.

Questa prima fase di gennaio è servita per l’impostazione logistica dell’area, il reperimento dei materiali e l’individuazione delle ditte subappaltatrici per le opere specialistiche, come le carpenterie metalliche e il palancolato. L’obiettivo finale è una struttura solida, capace di gestire i flussi di traffico in modo sostenibile, ponendo particolare attenzione al transito dei mezzi pesanti per salvaguardare la durata del nuovo ponte.