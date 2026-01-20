Enpa contro Lollobrigida: abbattimenti dei lupi inefficaci

Parlare di “criterio della scienza” continuando a indicare gli abbattimenti come risposta al conflitto tra lupi e allevatori è una grave mistificazione. A sostenerlo è l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che replica alle dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. In un’intervista video rilasciata al Corriere Romagna durante la fiera Sigep di Rimini, il ministro ha annunciato un piano nazionale che prevede “prelievi, trasferimenti e abbattimenti” dei lupi.

Secondo Enpa, la comunità scientifica è chiara da anni: uccidere i lupi non risolve il problema delle predazioni e, in molti casi, lo peggiora. Il richiamo a esperienze estere, come quella della Slovacchia, viene definito fuorviante. “In nessun Paese che ha adottato politiche di uccisione dei lupi si è registrata una riduzione stabile delle predazioni. Al contrario, numerosi studi dimostrano che gli abbattimenti destrutturano i branchi, aumentano la dispersione degli individui e rendono più frequenti gli attacchi al bestiame”, sottolinea l’associazione.

Sul tema dell’ibridazione, Enpa riconosce che si tratti di un problema reale, ma individua le cause principali nel randagismo e nella presenza di cani di proprietà lasciati liberi sul territorio, spesso appartenenti ad allevatori e cacciatori. Un fenomeno che, secondo l’ente, il Governo continua a ignorare. Nella legge di bilancio, infatti, non sono state inserite misure strutturali per la prevenzione e il controllo del randagismo, nonostante le proposte avanzate.