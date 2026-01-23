Cervia, il Pd sfiducia Missiroli dopo il ritiro delle dimissioni: si andrà al voto

Come si apprende dal Corriere Romagna, questo il contenuto del comunicato con cui i Dem comunicano la loro dimissione e quindi la necessità di tornare a votare alla prima occasione utile:

”Con questa dichiarazione – scrivono – intendiamo rendere esplicita una scelta maturata a seguito di un confronto politico approfondito e condiviso, compiuta esclusivamente nell’interesse della città e nel rispetto delle istituzioni. Decisioni che incidono in modo così profondo sul futuro amministrativo di una città non possono essere solo il risultato di scelte personali, comprensibilmente difficili, ma nascono da una valutazione condivisa, assunta collegialmente da chi ha la responsabilità di rappresentare i cittadini nelle istituzioni”.

In queste settimane, continuano, “si è determinata una situazione complessa, che ha inciso profondamente sul clima politico e istituzionale della città e che riteniamo renda impossibile garantire la serenità necessaria all’azione amministrativa e al pieno funzionamento degli organi di governo locale. Per queste ragioni, e con profondo rammarico, riteniamo che sia venuto meno il quadro di condizioni indispensabili per proseguire con efficacia e responsabilità il mandato amministrativo. Con questo spirito, e mettendo al primo posto l’interesse della città, rassegniamo contestualmente le nostre dimissioni, affinché si possa aprire in tempi più rapidi un nuovo passaggio democratico e restituire ai cittadini la possibilità di esprimersi attraverso nuove elezioni.

Si tratta di una scelta difficile, assunta con sofferenza, ma orientata esclusivamente a tutelare la stabilità istituzionale e la serenità della comunità cittadina”.

Quanto sopra, è stato sottoscritto dai consiglieri comunali: Achille Abbondanza, Agostino Biondi, Samuele De Luca, Ivan Domeniconi, Rossella Fabbri, Roberto Fabbrica, Samanta Farabegoli, Michele Mazzotti, Walter Turci e dagli assessori Anna Altini, Mirko Boschetti, Federica Bosi, Michela Brunelli, Gianni Grandu, quest’ultimo vicesindaco.