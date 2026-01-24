Supermercati aperti la domenica, il grido di una madre-lavoratrice

“I nostri ragazzi non conoscono più il concetto di domenica. Si lamentano che non facciamo mai nulla assieme, e hanno ragione: siamo diventati estranei che si danno il cambio sulla porta di casa. Questo è uno degli effetti meno raccontati delle aperture festive dei supermercati: famiglie spezzate da turni infiniti e orari imprevedibili. Lavorare dieci ore in gastronomia non è una passeggiata. Significa maneggiare affettatrici, coltelli e forni bollenti quando la stanchezza, dopo ore di turno senza sosta, ti toglie lucidità. È anche una questione di sicurezza sul lavoro: il rischio di infortunarsi aumenta drasticamente quando il personale è ridotto e i ritmi sono insostenibili, soprattutto nei giorni festivi – si legge nella lettera – Molti di noi si sentono lavoratori di serie B. Se il commercio deve essere un servizio pubblico h24, perché non lo sono anche i Comuni, le banche o le scuole? Perché i figli degli altri hanno diritto a una domenica al parco o a messa con i genitori, mentre i nostri no? Siamo cittadini con gli stessi doveri, ma a quanto pare con molti meno diritti. Preparare il cibo per le tavole degli altri mentre la mia resta vuota è un paradosso che non possiamo più accettare. Per questo chiedo che si torni a parlare seriamente di chiusura dei supermercati nei festivi. Chiedo che mi venga restituito il diritto di essere madre e moglie, perché la dignità del lavoro nel commercio non può essere messa in vendita 365 giorni l’anno”.