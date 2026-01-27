Viabilità al Ponte del Gatto: consensi e proteste

Dal 20 gennaio il cantiere per la realizzazione del Ponte del Gatto, rende una parte di via Cecchini a senso unico, quindi non può essere percorsa a partire dalla stazione fino al porto canale. La deviazione, però, porta con sé disagi e difficoltà: non solo per i cittadini che risiedono nella zona, ma anche per le attività che sorgono nell’area dei lavori.

Ne è esempio la serra-ristorante Serramare, pressoché isolata dall’inizio del cantiere.

La titolare, Cinzia Bonoli, esprime le sue perplessità: “La zona di Ponente rimane tagliata fuori dall’accesso al nostro negozio. Certo, qualcuno viene volontariamente, ma è costretto a percorrere viale Mazzini, viale Saffi e imboccare persino la statale. E i risultati si sono visti subito: in questi giorni gli incassi sono nettamente diminuiti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito del garden. Ma non potrebbe essere altrimenti, con una modifica del genere alla circolazione. Resta il fatto che con le giuste modifiche e la giusta segnaletica, probabilmente, si potrebbe avere la circolazione a doppio senso dalla barriera fino a metà di via Cecchini solo per i residenti e i clienti delle attività”.

“Anche rincasare dall’Eurospin è quasi un’odissea – prosegue Irene Gambino, collaboratrice di Cinzia al Serramare e residente nella zona – perché il passaggio sbarrato obbliga al giro più lungo, scomodo e fuori mano. Le scelte sono due: rinunciare alla macchina o cambiare supermercato”.