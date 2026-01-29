Dimensionamento scolastico: l’intervento dei sindacati

“Ribadiamo la nostra netta contrarietà – dichiarano congiuntamente Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams – a questa ennesima operazione di tagli all’offerta formativa, che comporta anche una riduzione occupazionale”.

Secondo i sindacati, la conseguenza immediata del dimensionamento scolastico è la creazione di istituzioni scolastiche eccessivamente grandi, spesso con sedi distribuite su più comuni. Questo comporta segreterie e servizi amministrativi sotto forte pressione, un indebolimento della capacità organizzativa delle comunità educanti e ricadute negative su personale scolastico, studenti, famiglie e amministrazioni locali.

Particolarmente grave, sottolineano le organizzazioni sindacali, è il taglio al personale ATA, che rischia di avere ripercussioni anche sulla sicurezza degli istituti scolastici.

L’operazione di taglio ha colpito soprattutto gli istituti del primo ciclo – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – dando vita a scuole “monstre” con una popolazione che oscilla tra i 1.000 e i 1.800 alunni. Una scelta ritenuta incomprensibile in un contesto regionale come quello dell’Emilia-Romagna, dove i numeri sono in equilibrio, aggravata dall’opacità del Ministero, che ha imposto la chiusura di 17 autonomie scolastiche senza spiegazioni sui criteri adottati.

“Le decisioni basate esclusivamente su criteri economici e numerici – concludono i sindacati – non sono adeguate in ambito educativo e non tengono conto delle specificità dei territori e delle comunità che li abitano”.

Per queste ragioni Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams chiedono la sospensione degli effetti del decreto, ritenuto grave e dannoso per l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico nei territori, auspicando inoltre un intervento a livello parlamentare per modificare una scelta definita ingiusta e penalizzante per la scuola pubblica.