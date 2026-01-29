 Skip to main content
Ponte del Gatto, una proposta di cambiamento per la viabilità

Alessandro Mazza29 Gennaio 2026
Una proposta per viale Cecchini

Le proposte di modifiche alla viabilità per Cesenatico nel punto nevralgico del Ponte del Gatto si sommano. Al centro della proposta di un cittadino c’è il tratto interdetto in un senso di marcia di viale Cecchini. Al momento la strada è percorribile in auto solo in direzione ponte verso Ponente. Infatti, alla rotonda della stazione l’ingresso è interdetto da una transenna.

La proposta avanzata

La proposta è quella di aprire quel tratto di strada facendo sì che le auto possano accedere al parcheggio della stazione. Quella zona diventerebbe una sorta di rotonda che permette alle auto di parcheggiare in prossimità dei negozi, ristorante e Cgil. Il tutto senza impattare in maniera negativa, almeno per il momento, sul cantiere del Ponte del Gatto. La via tornerebbe a doppio senso di marcia dall’uscita del parcheggio fino alla rotonda della stazione.

