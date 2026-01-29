Ponte del Gatto, una proposta di cambiamento per la viabilità

La proposta avanzata

La proposta è quella di aprire quel tratto di strada facendo sì che le auto possano accedere al parcheggio della stazione. Quella zona diventerebbe una sorta di rotonda che permette alle auto di parcheggiare in prossimità dei negozi, ristorante e Cgil. Il tutto senza impattare in maniera negativa, almeno per il momento, sul cantiere del Ponte del Gatto. La via tornerebbe a doppio senso di marcia dall’uscita del parcheggio fino alla rotonda della stazione.