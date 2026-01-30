Ex Hotel Pino, approvato accordo dal Consiglio Comunale

Il commento del sindaco Gozzoli:

«L’Hotel Pino ha rappresentato per anni uno dei punti di ritrovo per Cesenatico, anche una cartolina in giro per l’Italia ma dopo la sua dismissione nel 2008 è diventato un edificio con criticità e impatto non positivo su una delle zone centrali di Cesenatico. Questo accordo operativo è un bellissimo segnale per Cesenatico: la collaborazione tra pubblico e privato, il rifiorire di uno scorcio importante di città e un beneficio importante per la collettività», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.