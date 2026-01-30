Ex Hotel Pino, approvato accordo dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri l’accordo operativo per l’area dell’ex Hotel Pino con 10 voti favorevoli, 5 voti contrari e 0 astenuti.
L’accordo prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del – 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata si assumerà l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città pubblica è quantificato in € 600.000.
Il commento del sindaco Gozzoli:
«L’Hotel Pino ha rappresentato per anni uno dei punti di ritrovo per Cesenatico, anche una cartolina in giro per l’Italia ma dopo la sua dismissione nel 2008 è diventato un edificio con criticità e impatto non positivo su una delle zone centrali di Cesenatico. Questo accordo operativo è un bellissimo segnale per Cesenatico: la collaborazione tra pubblico e privato, il rifiorire di uno scorcio importante di città e un beneficio importante per la collettività», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.