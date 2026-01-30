 Skip to main content
Ex Hotel Pino, approvato accordo dal Consiglio Comunale

Giulia Zannetti30 Gennaio 2026
hotel Pino

Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di ieri l’accordo operativo  per l’area dell’ex Hotel Pino con 10 voti favorevoli, 5 voti contrari e 0 astenuti.

L’accordo prevede la demolizione dell’hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del – 77%. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino Liberty esistente. La parte privata si assumerà l’onore di riqualificazione dei marciapiedi e del sistema fognario lungo via Leonardo da Vinci. L’investimento totale da parte del privato a favore della città pubblica è quantificato in € 600.000.

Il commento del sindaco Gozzoli:

«L’Hotel Pino ha rappresentato per anni uno dei punti di ritrovo per Cesenatico, anche una cartolina in giro per l’Italia ma dopo la sua dismissione nel 2008 è diventato un edificio con criticità e impatto non positivo su una delle zone centrali di Cesenatico. Questo accordo operativo è un bellissimo segnale per Cesenatico: la collaborazione tra pubblico e privato, il rifiorire di uno scorcio importante di città e un beneficio importante per la collettività», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

