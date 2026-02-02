Degrado a Ponente: discarica abusiva nella colonia Leone XIII

Degrado urbano a Cesenatico: rifiuti edili e inciviltà alla Colonia Leone XIII
Non serve scavalcare recinzioni o avventurarsi in luoghi angusti per imbattersi nell’ennesimo scempio ambientale. Il degrado è servito “in vetrina” su viale Colombo, proprio davanti alla colonia abbandonata Leone XIII.
Un quartiere tra rilancio e abbandono
La zona di Ponente sta vivendo una fase di profonda trasformazione grazie a progetti strategici: nuovi stradelli, il rifacimento del canale Tagliata-Zadina e la creazione di parcheggi tramite la demolizione di edifici fatiscenti. Tuttavia, queste innovazioni convivono con una realtà fatta di forti contrasti, dove la bellezza dei nuovi interventi viene ferita dall’inciviltà.
L’ombra degli “eco-furbi”: scarti edili in bella mostra
Come già documentato nel nostro precedente report a Valverde (qui il servizio), la dinamica si ripete identica. Ignoti, probabilmente approfittando dell’oscurità, hanno utilizzato l’area della Leone XIII come una discarica personale. Tra i rifiuti abbandonati spiccano:
Mattonelle e piastrelle divelte.
Tondini di ferro tipici del cemento armato.
Macerie da cantiere.
Si tratta chiaramente di smaltimenti illeciti effettuati per pigrizia o per evitare i costi di conferimento regolari.
La “Teoria delle finestre rotte” e i costi per i cittadini
Purtroppo, la teoria delle finestre rotte trova qui una conferma empirica: dove regna l’incuria, l’inciviltà prolifera. Sebbene l’installazione di fototrappole e telecamere sia l’invocazione più comune, la vastità dell’area rende difficile un controllo capillare e costante.
Il danno oltre la beffa: se il Comune dovesse incaricare Hera per la bonifica dell’area, il costo dell’operazione ricadrebbe inevitabilmente sulla collettività. Un paradosso che conferma il vecchio adagio: per colpa di pochi, pagano tutti.