Degrado a Ponente: discarica abusiva nella colonia Leone XIII

L’ombra degli “eco-furbi”: scarti edili in bella mostra

Come già documentato nel nostro precedente report a Valverde (qui il servizio), la dinamica si ripete identica. Ignoti, probabilmente approfittando dell’oscurità, hanno utilizzato l’area della Leone XIII come una discarica personale. Tra i rifiuti abbandonati spiccano:

Mattonelle e piastrelle divelte.

Tondini di ferro tipici del cemento armato.

Macerie da cantiere.

Si tratta chiaramente di smaltimenti illeciti effettuati per pigrizia o per evitare i costi di conferimento regolari.

La “Teoria delle finestre rotte” e i costi per i cittadini

Purtroppo, la teoria delle finestre rotte trova qui una conferma empirica: dove regna l’incuria, l’inciviltà prolifera. Sebbene l’installazione di fototrappole e telecamere sia l’invocazione più comune, la vastità dell’area rende difficile un controllo capillare e costante.

Il danno oltre la beffa: se il Comune dovesse incaricare Hera per la bonifica dell’area, il costo dell’operazione ricadrebbe inevitabilmente sulla collettività. Un paradosso che conferma il vecchio adagio: per colpa di pochi, pagano tutti.