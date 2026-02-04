 Skip to main content
Notizie

Sala, strada ripulita e riaperta dopo la scia d’olio

Anna Budini4 Febbraio 2026
polizia locale notte

L’azienda specializzata per rimuovere lo strato oleoso dal manto stradale, nel tratto di strada dalla rotonda del Pizza Family a via Staggi, ha terminato il suo intervento. la strada è ufficialmente riaperta, nel senso di marcia in direzione Cesenatico – Santangelo.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

La comunicazione arrivata dal Comune di Cesenatico.

La strada era chiusa, in direzione di marcia Cesenatico – Santangelo, dal pomeriggio di ieri (martedì 3 febbraio), dopo la perdita di olio sul manto stradale, che ha provocato anche un incidente stradale.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share