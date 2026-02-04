Sala, strada ripulita e riaperta dopo la scia d’olio

L’azienda specializzata per rimuovere lo strato oleoso dal manto stradale, nel tratto di strada dalla rotonda del Pizza Family a via Staggi, ha terminato il suo intervento. la strada è ufficialmente riaperta, nel senso di marcia in direzione Cesenatico – Santangelo.
La comunicazione arrivata dal Comune di Cesenatico.
La strada era chiusa, in direzione di marcia Cesenatico – Santangelo, dal pomeriggio di ieri (martedì 3 febbraio), dopo la perdita di olio sul manto stradale, che ha provocato anche un incidente stradale.